02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Berlin Hayvanat Bahçesi'nin 15 yıllığına Çin'den 15 milyon dolara getirttiği Meng Meng adlı panda, ikiz yavrular dünyaya getirdi.
Henüz cinsiyeti belli olmayan yavrular, Almanya'da doğan ilk pandalar oldu.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre hayvanat bahçesinin müdürü Andreas Knieriem, Cumartesi akşamı birer saat arayla doğan yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Yavrulardan biri 136, diğeri de 186 gram olarak dünyaya geldi.
Meng Meng, Jiao Qing adlı bir erkek pandayla birlikte Berlin'e Haziran 2017'de getirilmişti. Pandaların gelişi ülkede büyük heyecan yaratmıştı.
Çin, "panda diplomasisi" kapsamında iyi ilişkilerin sembolü olarak 10'dan fazla ülkeye belli sürelerle panda gönderiyor. Pandaların "kiralanmasından" elde edilen gelir, bu hayvanların korunmasına yönelik projelere aktarılıyor.
Almanya'yla Çin arasında yapılan anlaşma uyarınca Meng Meng'in yavruları sütten kesildikten sonraki dört yıl içinde Çin'e gönderilecek.
Çin daha önce Almanya'ya üç panda daha göndermişti. Bao Bao adlı son panda 2012'de Berlin'de 34 yaşında ölmüştü. Bao Bao, dünyada en fazla yaşayan pandalardan biri olmuştu.
Pembe tüylü ve vücutlarına oranla uzun bir kuyrukla doğan pandalar ilk aylarında siyah beyaz kürklü yetişkin pandalara benzemiyor.
Pandalar son derece yavaş ürüyor. Hayvanat bahçelerinde nadiren panda doğumları görülüyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre Çin'de doğal ortamlarında 1.864 panda yaşıyor.
Fakat bu sayı 2014'te yapılan bir sayıma dayanıyor. 1970'lerde dünyada 1.000 kadar pandanın yaşadığı tahmin ediliyordu.
Dünya genelinde hayvanat bahçelerinde 400'den fazla pandanın yaşadığı belirtiliyor.
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