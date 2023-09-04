Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla geriliyor

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,9 azalarak 130,4 milyar avro oldu.

Temmuzda ithalat ise yüzde 1,4 artarak 114,5 milyar avroya yükseldi.

Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 15,9 milyar avro oldu. Temmuz 2022’de söz konusu fazla da 4,2 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuz 2022’ye göre ihracat yüzde 1 ve ithalat da yüzde 10,2 geriledi.

Almanya'da temmuz ayı ihracatının 71,9 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 61,7 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

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Haziran ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,5 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,9 arttı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı haziran ayına kıyasla yüzde 1,2 artarak 8,3 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı yüzde 5,2 artarak 13,5 milyar avroya yükseldi.

ALMANYA'NIN RUSYAYA'YA İHRACATI TEMMUZDA ARTTI

Almanya’nın Rusya’ya ihracatı temmuzda yüzde 2,2 artarak 700 milyon avroya yükseldi. Rusya’dan ithalat ise yüzde 15,7 gerileyerek 200 milyon avroya düştü.

Analistlere göre, zayıflayan ihracat göz önüne alındığında, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’nın yılın ikinci yarısında yeniden resesyona girme riski giderek artıyor.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ticaret, artık Alman ekonomisinin eskiden olduğu gibi güçlü ve dirençli bir büyüme itici gücü değil, daha çok bir engeldir." ifadesini kullandı.

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Brzeski, tedarik zincirlerindeki sürtüşmeler ve daha parçalı bir küresel ekonominin bu durumu etkilediğini belirterek, "Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı malları giderek daha fazla üretebilmesini de ekleyin.” değerlendirmesinde bulundu.

ALMAN EKONOMİSİ KÜÇÜLDÜ

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu arada, ihracatta güçlü olan Alman makine mühendisliği şirketleri müşterilerinden gelen siparişlerin zayıflamasıyla mücadeleye devam ediyor.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), temmuzda yurt dışından gelen siparişlerin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 düştüğünü bildirdi.

VDMA Başekonomisti Ralph Wiechers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler hala satışlarında artış kaydediyor. Ancak yeterli sayıda yeni siparişin bulunmaması nedeniyle sipariş birikimi, dolayısıyla üretim ve satış için kalan tamponlar giderek azalıyor." ifadesini kullandı.