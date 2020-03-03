AA

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları yarın anılacak



- Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky: - "Öldürülenler kesinlikle yabancı değildi, onlar bizim gençlerimizdi. Hanaulu gençlerdi" - Hanau Yabancılar Meclisi Başkanı Selma Yılmaz İlkhan: - "Bizim için bir 19 Şubat öncesi, bir de 19 Şubat sonrası var. Kentte insanların arasında iyi bir birliktelik var. Ancak 19 Şubat'tan sonra tedirgin olanlar var. Biz Nazi şehri değiliz. Biz aşırı sağcıların kalesi değiliz"

Almanya'da 19 Şubat'taki ırkçı terör saldırısının meydana geldiği Hanau kentinin Belediye Başkanı Claus Kaminsky, olayda hayatını kaybedenler için yarın bir anma töreni yapılacağını bildirdi.

Kaminsky, Yabancılar Meclisi Başkanı Selma Yılmaz İlkhan ve meclis üyesi Mustafa Kaynak ile Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kentlerinin 19 Şubat'ta ırkçı bir terör saldırısının hedefi olduğunu hatırlatan Kaminsky, "Öldürülenler kesinlikle yabancı değildi, onlar bizim gençlerimizdi. Hanaulu gençlerdi." dedi.

Kaminsky, saldırıda yaşamını yitirenlerin yarın büyük bir törenle anılacağı bilgisini paylaşarak, "Bu törende de yine ailelerimiz ön planda olacak. Her aile için 25'er kişilik bir kontenjan ayırdık. Akrabaları ve arkadaşları da gelebilsin diye. Ayrıca üç aile adına konuşmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hessen Başbakanı Volker Bouffier ve ben de konuşacağız." ifadesini kullandı.

Anma töreninin yerel saat ile 18.00'de Hanau Congress Park'ta düzenleneceğini belirten Kaminsky, programın şehrin önemli iki ana noktasına kurulacak dev ekranlardan izlenebileceğini dile getirdi.

- Kurbanlar için anıt dikilecek

Kaminsky, saldırıların ardından sosyal medyadaki dezenformasyona dikkati çekerek, toplumu korkuya sevk eden paylaşımlarda bulunanların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Kaminsky, ırkçı saldırı kurbanlarının anısına Hanau Şehir Mezarlığı'na anıt dikileceğini kaydederek, "Hanau'da toprağa verilen kurbanları yan yana gömdük. Bunların ortasına bir anıt dikilecek. Ayrıca saldırıların meydana geldiği iki olay yerine de bir levha, bir tabela düşünülüyor. Ama bunun için ailelerin fikri çok önemli. Bütün bunların kararını ailelerle görüşüp vereceğiz." diye konuştu.

- "Nazi kenti değiliz"

Hanau Yabancılar Meclisi Başkanı İlkhan da saldırıdan bu yana şehirde duygusal bir atmosferin olduğunu söyledi.

İlkhan, "Bizim için bir 19 Şubat öncesi, bir de 19 Şubat sonrası var. Kentte insanların arasında bir kenetlenme hakim ancak 19 Şubat'tan sonra tedirgin olanlar da var. Biz Nazi şehri değiliz. Biz aşırı sağcıların kalesi değiliz. Burada hoşgörü var. Almanya genelinde ilk iftar çadırı burada kurulmuştur. Bu da şehirdeki hoşgörüyü gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis üyesi Kaynak da mağdur ailelerle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Sürekli ailelerle temas halinde olarak ihtiyaçlarını sorduklarını ve gerekenleri resmi makamlara ilettiklerini dile getiren Kaynak, "Biz bunu iş olarak değil, insani bir görev olarak algıladık." dedi.



