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Almanya'nın Hamburg şehrinde yangın paniği! 140 kişi tahliye edildi

Almanya'nın Hamburg şehrinde bir depolama tesisinde çıkan yangının ardından yetkililer, halkı havadaki olası toksinlere karşı uyardı. Yetkililer, 140'a yakın kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Giriş: 09.04.2023 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'nın Hamburg şehrinde yangın paniği! 140 kişi tahliye edildi
Hamburg polisi uyardı: 140 kişi tahliye edildi!
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HABERTURK.COM / Reuters

Almanya'nın Hamburg şehrinde bir depolama tesisinde çıkan yangının ardından yetkililer, halkı havadaki olası toksinlere karşı uyardı.

Yangının ardından yaklaşık 140 kişi tahliye edildi. Reuters'ın aktardığı habere göre, bir polis henüz durumun ne kadar tehlikeli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Yetkililer, yangının Hamburg merkezinin güneydoğusundaki Rothenburgsort'ta çıktığını ve duman
bulutunun şehir merkezine doğru hareket ettiğini söyledi.

Polis ve itfaiye yetkililerinin olaya ilişkin değerlendirmesi sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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