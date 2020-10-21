Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Schulz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Büyükelçi Schulz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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