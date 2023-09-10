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        Haberler Spor Futbol Almanya Milli Takımı'nda Hansi Flick dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Almanya Milli Takımı'nda Hansi Flick dönemi sona erdi

        Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Hansi Flick'in görevine son verdi. İşte yerine gelecek en güçlü aday...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:55 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:55
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        Almanya'da Hansi Flick dönemi sona erdi!
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        Almanya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Federasyondan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, Alman teknik direktör Flick, yardımcıları Marcus Sorg ve Danny Röhl'ün sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

        Almanya ile Fransa arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak hazırlık maçında takımı Rudi Völler, Hannes Wolf ve Sandro Wagner'in geçici olarak çalıştıracağı da ifade edildi.

        Almanya, son dönemde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, diğerinden ise beraberlikle ayrıldı. Belçika'ya 3-2, Polonya'ya 1-0, Kolombiya'ya 2-0, Japonya'ya 4-1 yenilen Almanya, Ukrayna ile 3-3 berabere kalmıştı.

        EN GÜÇLÜ ADAY NAGELSMANN

        Hansi Flick'in koltuğu için en güçlü adayın ise Julian Nagelsmann olduğu ifade edildi.

        Alman basınına yansıyan haberlere göre; Bayern Münih ile geçen sezon yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan 36 yaşındaki teknik adamın, Almanya'nın EURO 2024 yolculuğu için öne çıkan isim olduğu belirtildi.

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