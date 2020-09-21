Almanya Maliye Bakanı Scholz: "Kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 80 olmasını bekliyorum"

AA

Başkent Berlin yakınlarındaki Bad Saarow beldesinde düzenlenen bir konferansa katılan Scholz, Almanya'nın Kovid-19 salgınındaki kamu borcuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Scholz, "Muhtemelen (kamu borcu) geçen sefer gördüğümüz seviyeye çıktığını göreceğiz, yani bu şey (Kovid-19 ekonomik krizi) bittiğinde yaklaşık yüzde 80'e çıkacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle 2013'ten bu yana ilk kez borçlanmayı giderek 2020 ve 2021 için 300 milyar avrodan fazla borç almayı planlamıştı.

Almanya'da Maliye Bakanlığı; federal, eyalet, belediye ve sosyal güvenlik fonlarının toplam borcunun gelecek yılın sonunda GSYH'nin yüzde 75'ine ulaşacağını öngörüyor. Bakanlık, kriz sonrası dönemde ekonomik toparlanmanın güçlü olması halinde borç oranının biraz daha aşağıda olacağı beklentisi taşıyor.

Almanya Merkez Bankası'na (Bundesbank) göre, ülkede Maastricht kriterlerine göre tanımlanan genel kamu borcu, 2019'da 16 milyar avro azalarak yaklaşık 2 trilyon 5 milyar avro seviyesine gerilemişti. Kamu borcunun nominal GSYH'ye oranı da yıllık bazda 2,1 puanlık azalışla yüzde 59,8'e inmişti.