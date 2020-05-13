Almanya, Kovid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek

Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri gevşeteceği bildirildi.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırındaki kontrollerinin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını belirtti.
Ancak söz konusu 3 ülkenin sınırında kontrollerin 16 Mayıs’tan itibaren gevşetileceğini belirten Seehofer, bu sınırlarda sistematik kontrollerin yapılmayacağını ve tüm sınır kapılarının açılacağını ifade etti.
Seehofer, öğrenciler gibi bazı grupların sınırları geçebilmesine imkan vermek için çalışmalar yapıldığını aktardı.
- AB ülkelerinden gelecekler için öneri
Lüksemburg sınırında ise kontrollerin 16 Mayıs’tan itibaren tamamen kalkacağını belirten Seehofer, Danimarka sınırındaki kontrollerle ilgili bu ülkenin hükümetiyle sınır kontrollerinin kalkması için ortak tarih belirlenmeye çalışıldığını dile getirdi.
Tüm bu kararların, komşu ülkelerle koordinasyon içinde alındığına işaret eden Seehofer, 15 Haziran’dan sonra sınır kontrollerinin tamamen kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti.
Seehofer, Kovid-19 bulaşma oranlarının artması durumunda, buna da komşu ülkelerle ortak tepki vereceklerini vurguladı.
İspanya ve İtalya’dan hava yoluyla gelenler için kısıtlamaların devam edeceğini ifade eden Seehofer, Avrupa Birliği (AB) dışından üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye gelmesine ilişkin de AB Komisyonunun tavsiyesine uyulacağını ve buradaki kısıtlamanın 15 Haziran’a kadar uzatıldığını aktardı.
Seehofer, karantina uygulamalarına eyaletlerin karar verdiğini anımsatarak, AB ülkelerinden Almanya'ya gelecekler için karantina uygulamasının kaldırılmasını önerdiğini kaydetti.
- 16 Mart’ta sınırlarda kontroller başlamıştı
Almanya, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında kontroller yapmaya başlamıştı.
Son olarak 15 Mayıs’a kadar uzatılan sınır kontrolleri çerçevesinde Alman vatandaşı olmayan veya Almanya’da oturma izni bulunmayanlar, geçerli bir sebebi yoksa ülkeye giriş yapamıyor.
Mal ticareti yapanlar, çalışmak için sınırları geçmesi gerekenler ve başka önemli sebepleri bulunanlar ise bu uygulamanın dışında tutuluyor.
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