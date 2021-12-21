Almanya Kovid-19 önlemlerini sertleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan yeni önlemleri açıkladı.
Scholz, yeni varyantın çok daha hızlı bulaşabildiğine dikkati çekerek "Koronavirüs Noel tatili yapmıyor." dedi.
Alman Şansölye, sorunlar ortaya çıkana kadar beklemeyeceklerini belirterek "Aşılanmamış olanlar henüz ikna olmuş değil. Hakim olan karamsarlığı paylaşmıyorum. Ancak aşı olmayan herkes büyük bir riske maruz kalıyor." diye konuştu.
"AŞI ZORUNLU OLMALI"
Scholz, aşının zorunlu olmasından yana olduğunu vurgulayarak "Yüksek bir aşılama oranına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.
Yeni önlemlere göre, 28 Aralık'tan itibaren aşılı olanlar veya Kovid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece bir haneden iki kişi, başka bir haneden iki kişi ile bir araya gelebilecek.
Gece kulübü ve diskotek gibi mekanlar kapalı kalacak.
HAVAİ FİŞEK YASAKLANDI
Halka açık yerlerde toplantı ve havai fişek gösterileri yapılamayacak ve havai fişek satılamayacak.
Kültürel ve benzeri önemli etkinlikler seyirci olmadan gerçekleştirilebilecek. Futbol maçları seyircisiz oynanacak. 2G (aşı olmuş veya iyileşmiş) kuralı tiyatrolarda ve sinemalarda yürürlükte kalmaya devam edecek.
Polis, itfaiye, hastane gibi kritik yerlerde çalışanlar salgın planlarını bir an önce gözden geçirerek güncelleyecekler.
Salgınla mücadeleyle ilgili bir sonraki değerlendirme toplantısı 7 Ocak 2022'de yapılacak.
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