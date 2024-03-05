Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya kenti Aachen'deki bir hastanede 'rehine' krizi

        Almanya kenti Aachen'deki bir hastanede 'rehine' krizi

        Almanya'nın Aachen kentindeki bir hastanede, 65 yaşındaki silahlı bir kadının bazı kişileri rehin aldığına dair ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 05.03.2024 - 00:26 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da hastanede 'rehine' alarmı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya’nın 250 bin nüfuslu Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

        Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.

        Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.

        Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, bölgenin "kasklı, koruyucu yelekli ve hafif makineli tüfekli polisler" tarafından kuşatıldığını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Habertürk Anasayfa