Almanya karantina zorunluluğunu kaldırıyor

Almanya'da, Kovid-19 salgınında PCR testi pozitif çıkanlara uygulanan karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, düzenlediği basın toplantısında, eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını belirtti.
Lauterbach, mevcut uygulamaların devam ettirilemeyeceğini ifade ederek 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin "büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını" kaydetti.
Sağlık alanında çalışanlar hariç herkese 5 gün karantinaya girmeye yönelik "acil tavsiyede" bulunacaklarını aktaran Lauterbach, sağlık çalışanları için karantinaya girme zorunluluğunun devam edeceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Lauterbach, Kovid-19 bulaşan ve karantinaya giren sağlık çalışanların 5 gün sonra negatif PCR test sonucuyla karantinayı sonlandırabileceklerini kaydetti.
"DÖNÜM NOKTASINA ULAŞMIŞ GÖRÜNÜYORUZ"
Lauterbach, salgının seyrine ilişkin iyimser olduğunu belirterek "Dönüm noktasına ulaşmış görünüyoruz. Vaka sayıları azalıyor ancak ülkede tehlikenin geçtiğini söyleyebilecek bir durumda değiliz." ifadesini kullandı.
Öte yandan Almanya’nın büyük bölümünde Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kalktı.
Federal Mecliste kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca "temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi sağlık kurumlarında, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Bunların dışındaki yerlerde bu zorunluluk kaldırıldı.
Riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde test zorunluluğu uygulaması da sürüyor.
Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin "salgında riskli durumun yaşandığı yönünde" bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.
Sadece Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclislerinde alınan karar doğrultusunda tedbirler, nisan sonuna kadar devam edecek.
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