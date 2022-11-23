TAKIM O G B M A Y Av. Puan Almanya 10 9 - 1 36 4 32 27 Kuzey Makedonya 10 5 3 2 23 11 12 18 Romanya 10 5 2 3 13 8 5 17 Ermenistan 10 3 3 4 9 20 -11 12 İzlanda 10 2 3 5 12 18 -6 9 Liechenstein 10 - 1 9 2 34 -32 1 PANZERLERİN KUPA GEÇMİŞİ Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 19 kez katıldı. Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu. Dünya kupalarında 109 maç yapan Almanya, bu maçlardan 67'sini kazandı, 20'sinden beraberlikle, 22'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 226 gol attı, kalesinde 125 gol gördü. Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle: 1934 - Üçüncü 1938 - İlk tur 1954 - Şampiyon 1958 - Dördüncü 1962 - Çeyrek final 1966 - İkinci 1970 - Üçüncü 1974 - Şampiyon 1978 - İkinci grup aşaması 1982 - İkinci 1986 - İkinci 1990 - Şampiyon 1994 - Çeyrek final 1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci 2006 - Üçüncü 2010 - Üçüncü 2014 - Şampiyon 2018 - Grup aşaması

JAPONYA ÜST ÜSTE YEDİNCİ KEZ KUPADA 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan Japonya Milli Futbol Takımı, tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele ediyor. Teknik direktörlüğünü Hajime Mariyasu'nun üstlendiği Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Myanmar ile mücadele etti. Grupta 8'de 8 yapan Japonya, 24 puanla lider olarak adını 3. tura yazdırdı. Üçüncü turda Suudi Arabistan, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile karşı karşıya gelen "Samuray Mavisi", 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 22 puanla ikinci sırada yer aldı ve Katar'ın yolunu tuttu.

Elemelerde 58 kez fileleri havalandıran Japonya, kalesinde ise 6 gole izin verdi. BİRİNCİ TUR Takım O G B M A Y Av P Japonya 8 8 - - 46 2 44 24 Tacikistan 8 4 1 3 14 12 2 13 Kırgızistan 8 3 1 4 19 12 7 10 Moğolistan 8 2 - 6 3 27 -24 6 Myanmar 8 2 - 6 6 35 -29 6 İKİNCİ TUR Takım O G B M A Y Av P Suudi Arabistan 10 7 2 1 12 6 6 23 Japonya 10 7 1 2 12 4 8 22 Avustralya 10 4 3 3 15 9 6 15 Umman 10 4 2 4 11 10 1 14 Çin 10 1 3 6 9 19 -10 6 Vietnam 10 1 1 8 8 19 -11 4 ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI 1998'den bu yana tüm Dünya kupalarına katılan Japonya, Katar 2022'ye de renk katmaya çalışacak. Teknik direktör Mariyasu'nun turnuvada en büyük kozu, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncuların sayısının çokluğu olacak.

Kalede Eiji Kawashima'nın tecrübesine güvenen Japonya, savunmada Takehiro Tomiyasu, orta sahada Daichi Kamada ve hücumda Takefusa Kubo gibi önemli oyuncularla organizasyonda başarı için ter dökecek. JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 6 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 21 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 5'ini kazandı, 5'inden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı. "Samuray Mavisi", Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 29 gol gördü.

Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle: 1998 - Grup aşaması 2002 - Son 16 turu 2006 - Grup aşaması 2010 - Son 16 turu 2014 - Grup aşaması 2018 - Son 16 turu MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Almanya ile Japonya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan iki karşılaşmada atılan yedi gol de karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi (Almanya 3-0 Japonya, Almanya 2-2 Japonya).

Dünya Kupası'nı en fazla kazanan iki Avrupa ülkesinden biri olan Almanya (4; İtalya ile eşit), Brezilya'ya (5) ait olan rekoru egale etmek istiyor.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde Brezilya'nın ardından 20 turnuvada boy gösteren ikinci ülke olacak. Panzerler, en son 1950 Dünya Kupası'nı kaçırırken o dönemden bu yana sadece 2018'de gruptan çıkamadı.

Dünya Kupası'nın son beş turnuvasında en fazla yarı final oynayan ülke Almanya (4).

Almanya, ev sahibi Katar haricinde 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkını en erken elde eden ülkeydi (11 Ekim 2021). Eleme aşamasında çıktığı 10 maçın dokuzunu kazanan Panzerler'den (1M, 36 gol) daha fazla gol sevinci yaşayan tek ülke İngiltere'ydi (39).