Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.
SAAT: 16.00
HAKEM: Ivan Barton (Slovenya)
STAT: Uluslararası Halife Stadı
YAYIN: TRT 1
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ALMANYA: Neuer, Schlotterbeck, Rüdiger, Süle, Raum, Kimmich, İlkay, Gnabry, Müller, Musiala, Havertz
JAPONYA: Gonda, Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda
Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.
Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.
İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
LEROY SANE YOK
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dizindeki sakatlık nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.
ALMANYA'NIN KUPAYA KATILMA SERÜVENİ
Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti.
Çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan "Panzerler", hanesine yazdırdığı 27 puanla lider olarak 2022 Katar biletini aldı. Fileleri 36 kez havalandıran Almanya, kalesinde ise 4 gol gördü.
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