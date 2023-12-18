Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya, İsrail askerlerinin gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı

        Almanya, İsrail askerlerinin gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı

        Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail askerlerinin gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'dan İsrail'e 'gazeteci' kınaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, "Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısı 90’ı geçti. Cuma günü Anadolu Ajansı foto muhabiri Kudüs’te İsrail askerleri tarafından kameralar önünde sert bir şekilde darbedildi. Daha önce Alman televizyon kanalı ARD muhabirlerinin haber yapması engellenmişti. İsrail askerlerinin, gazetecilerin hayatlarına kastederek Filistin'deki sivillere yönelik saldırılara ilişkin önemli aydınlatma görevlerini engellemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

        Basın özgürlüğü konusunda daha önce Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da açıklama yaptığına işaret eden Wagner, "Bu tür olaylar elbette çok kötü. Basın özgürlüğünün yüksek bir değer olduğu açıktır ve elbette buna çok önem veriyoruz. Bu tür olayların aydınlatılması lazım.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Wagner, bu tür olayların Alman hükümeti tarafından neden kınanmadığına ilişkin soruya da "Bunu (kınamayı) şimdi sözlerimle yaptım." yanıtını verdi.

        Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 96'ya yükseldiği kaydedilmişti.

        Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" belirtilmişti.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Habertürk Anasayfa