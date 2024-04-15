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        Haberler Dünya Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

        Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

        Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisini, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarından dolayı Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:41
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        Almanya, İran elçisini bakanlığa çağırdı
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        Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, saldırılar nedeniyle dün Almanya’nın Tahran Büyükelçisinin İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili Almanya’nın İran Büyükelçisi ile benzer planları olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

        Wagner, "Size İran Büyükelçisinin bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirebilirim. Görüşme bu saatte devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        İran’da dün, Almanya’nın Büyükelçisinin, diğer batılı ülkelerin temsilcileriyle brifing vermek üzere Dışişleri Bakanlığına davet edildiğini anımsatan Wagner, bu kapsamda burada da ikili görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

        Sözcü Wagner, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un dün ve 11 Nisan’da, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştüğünü ve Almanya’nın tutumunu ortaya koyduğunu kaydetti.

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