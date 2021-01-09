Almanya internet platformlarına daha fazla sorumluluk yüklemek istiyor

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Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz Avrupa'da seçimleri korumak, kışkırtıcı içeriklerin silinmesini sağlamak, yalan ve komplo teorisyenlerine karşı mücadelede sonuç alabilmek için internet platformlarına daha fazla yükümlülükler getireceğiz. Bu konu her şeyden daha acil." ifadelerini kullandı.

ABD Kongre binasına yapılan baskının görüntülerinin bir uyarı sinyali olduğunu belirten Lambrecht, amaçlarının demokrasileri, online platformlar üzerinden nefret ve şiddet kışkırtıcılığı yapan kişilerden korumak olduğunu vurguladı.