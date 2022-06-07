Almanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? Almanya İngiltere maçı nasıl izlenir?

Almanya İngiltere maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Thomas Müller ve Harry Kane gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

ALMANYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Almanya İngiltere maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

ALMANYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 3.Grup 2. maçına sahne olacak Almanya İngiltere mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.