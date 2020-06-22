Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacak

AA

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Taz gazetesinde geçen hafta yayımlanan köşe yazısını eleştirerek, sözlerin kontrol edilememesinin Stuttgart kentinde görüldüğü gibi eylemlerin de kontrol edilememesine ve şiddete yol açabileceğini söyledi.

Buna izin verilmemesi gerektiğini belirten Seehofer, köşe yazısını kaleme alan gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Seehofer, emniyet güçlerinin hukuk devletinin korunması için önemli olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bizi koruyanları korumamız lazım." dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel’in konuyu Seehofer ile konuştuğunu ancak içeriği konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi.

Taz gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Barbara Junge ise Seehofer’in anayasanın korunması ve dolayısıyla basın özgürlüğünden sorumlu olduğunu belirterek, "Yazarımıza yönelik suç duyurusunda bulunması basın özgürlüğüne utanç verici bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Yaghoobifarah, teşkilatın lağvedilmesi durumunda polislerin nerede görev yapabileceğine ilişkin yazısında, alternatifler arasında "çöplükte" çalışabilmelerini de göstermişti.

Stuttgart kentinde hafta sonu yüzlerce kişi polise saldırmış ve mağazaların camlarını kırmıştı.