28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Hükümet Sözcüsünden İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıya kınama:
- "30’un üzerinde askerin ölümüne ve çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan Türk mevzilerine yönelik saldırıyı kınıyoruz" - "Şansölye Merkel bu sabah Yunanistan Başbakanı (Kyriakos) Mitsotakis ile görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek"
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı.
Seibert, Berlin’deki Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında özellikle İdlib'de yaşanan son askeri gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek, ''30’un üzerinde askerin ölümüne ve çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan Türk mevzilere yönelik saldırıyı kınıyoruz." dedi.
Bu olayın, bölgedeki gerilimi artırdığını ve İdlib bölgesi için bir ateşkesin ne kadar acil bir şekilde gerekli olduğunu gösterdiğini ifade eden Seibert, bu konuda siyasi görüşmelerin yapılmasının önemine dikkati çekti.
Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde buna işaret edildiğini anımsatan Seibert, "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü görüşme olup olmayacağı" sorusuna "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buna hazır olduklarını belirttiler." karşılığını verdi.
Rusya’nın bu teklife henüz cevap vermediğini dile getiren Seibert, "Dörtlü toplantı yapılması teklifi hala mevcut." değerlendirmesinde bulundu.
Seibert, böyle bir görüşmenin yakın bir zamanda yapılmasının ne kadar önemli olduğunu dün gece yaşananların gösterdiğini kaydetti.
"Türkiye tarafından Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin durdurulmayacağına" ilişkin açıklamalar yapıldığının belirtilmesi üzerine Seibert, "Şansölye Merkel bu sabah Yunanistan Başbakanı (Kyriakos) Mitsotakis ile görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.
Şimdiye kadar bu konuda medyada haberler yer aldığını belirten Seibert, "Dikkatlice takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Seibert, mültecilere ilişkin Avrupa Birliği (AB -Türkiye anlaşmasının önemine de işaret etti.
Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de düzensiz göçmenlerle ilgili gelişmelere yönelik şimdiye kadar medyadan bilgi aldıklarını, Türkiye’nin kurumlarından kendilerine bilgi verilmediğini kaydetti.
,Cüneyt Karadağ
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