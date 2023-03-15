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Almanya Futbol Federasyonu'ndan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya veto!

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), yarın (16 Mart) düzenlenecek 73. FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yeniden bu göreve seçilmesine destek vermeyeceğini duyurdu.

Giriş: 15.03.2023 - 18:57 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Futbol Federasyonu'ndan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya veto!
AA

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yeniden bu göreve seçilmesine destek vermeyeceğini duyurdu.

DFB’den yapılan açıklamada, yarın Ruanda’nın başkenti Kigali’de düzenlenecek 73. FIFA Kongresi’nin önemli gündem maddesinin FIFA Başkanın seçimi olduğuna işaret edilerek seçimde tek adayın mevcut FIFA Başkanı Infantino olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFB Başkanı Bernd Neuendorf, DFB’nin Kigali’de Infantino’nun yeniden seçilmesine destek vermeyeceğini aktararak, "Son haftalarda FIFA'dan çeşitli sorulara ilişkin ya hiç bilgi alamadık ya da çok yetersiz bilgi aldık. FIFA ulusal federasyonlarla ilişkilerinde çok daha açık ve şeffaf olmalıdır." dedi.

FIFA’nın belirli kararların nasıl ve neden alındığının ve bu kararlara kimlerin dahil odluğunu kendi çıkarları için açıklaması gerektiğini aktaran Neuendorf, son dönemde bunun her zaman böyle olmadığını belirtti.

Neuendorf, bazı Avrupa ülkelerinin federasyonları ile FIFA yönetimi arasında tartışmalı konulara ilişkin yapıcı bir görüş alışverişinin gerçekleştiğini belirterek, bununla gelecekteki iş birliğinin iyileşmesini ümit ettiğini kaydetti.

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