Almanya, Fransa ve İtalya'dan ortak Libya açıklaması!

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Almanya, Fransa, İtalya ve Avrupa Birliği'nden yapılan ortak açıklamada Libya'da insani ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamada savaşın tüm taraflarının barış görüşmelerine devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Üç ülkenin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği'nin yaptığı ortak açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı küresel ateşkes çağrısı ve Ramazan ayının başlangıcı öne çıkarıldı.