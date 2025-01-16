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        Haberler Dünya Almanya Federal Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabını askıya aldı | Dış Haberler

        Almanya Federal Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabını askıya aldı

        Almanya Federal Savunma Bakanlığı, dünyanın en zengin insanı ve X adını verdiği sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın Alman hükümeti ve Almanya Cumhurbaşkanı'nı suçlamasının ardından bugünden itibaren X sosyal medya hesabını askıya aldığını ve bu hesaptan paylaşım yapmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:56
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        Almanya Savunma Bakanlığı, X hesabını askıya aldı
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        Almanya Federal Savunma Bakanlığı, resmi X hesabından son paylaşımını yaptı.

        Paylaşımda, "Değerli takipçilerimiz, X hesabımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alıyoruz ve bundan sonra aktif olarak hiçbir şey paylaşmayacağız. Bu adımı atmaya karar verdik çünkü burada objektif bir diyalog kurmak giderek zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

        "Sizleri gelecekte bizi yeni Whatsapp kanalımızdan takip etmeye davet ediyoruz." denilen paylaşımda, "Gelecekte dezenformasyon kampanyaları gibi istisnai durumlarda X'e yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

        Bakanlığın resmi internet sitesinde, kararla ilgili yapılan açıklamada ise "Açık olan bir şey var ki, bir sosyal medya kanalı tek başına bir bakanlığın tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İş alanı içerisinde şeffaf ve yaygın iletişimin sağlanması amacıyla farklı iletişim biçimleri ve dağıtım kanalları gelecekte de tercih edilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca, Bakanlığın yayımladığı basın bültenlerinin yanı sıra mevcut Instagram hesabı ve Youtube gibi diğer sosyal medya platformlarından bazı duyuru ve paylaşımlara devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

        60'tan fazla üniversite ve yüksek okul X'i bırakmıştı

        Daha önce de Almanya'da 60'tan fazla üniversite ve yüksek okul, sosyal medya platformu X'i bırakma kararı almıştı.

        Söz konusu üniversitelerden yapılan ortak açıklamada, çeşitliliği, özgürlüğü ve bilimi teşvik eden değerlerin artık X'te mevcut olmadığı gerekçesiyle platformdan çıktıkları belirtilmişti.

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