11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası pazarda da payını her geçen gün büyüten ve isim bilinirliğini güçlendiren Uludağ İçecek, Türk sporuna olan katkılarının yanı sıra Avrupa’da da bu yıl EuroLeague Basketbol Ligi Almanya Bölgesel Resmi Sponsoru ve 22-24 Mayıs’ta Köln’de gerçekleşecek “Final Four” organizasyonunun sponsoru oldu. Bu kapsamda Frutti Extra; Avrupa’nın en çok izlenen ve kazananın “Avrupa Şampiyonu” olarak adlandırıldığı “Turkish Airlines EuroLeague” ve Avrupa'nın önemli basketbol yarışmalarından olan “7Days EuroCup” organizasyonlarının da sponsoru oldu.
Bu yıl EuroLeague’te Alba Berlin ve Bayern Munich olmak üzere 2 Alman takımı, “7Days EuroCup”ta da Ratiopharm Ulm ve EWE Baskets Oldenburg olmak üzere 2 Alman takımı mücadele edecek. 1975 yılında ilk ihracatını Almanya’ya gerçekleştiren Uludağ İçecek, bugün de Almanya’ya yılda yaklaşık 60 milyon şişelik ihracat gerçekleştiriyor. Efsane Uludağ Gazozu Almanya’da yıllardır hem Türkler hem Almanlar tarafından sevilerek tüketiliyor ve birçok büyük Alman market zincirinin raflarında yerini alıyor. Söz konusu sponsorluklarla ülkemizde çok sevilen “Frutti Extra” lezzetlerinin bilinirliğinin arttırılması hedefleniyor.
Konuyla ilgili olarak EuroLeague Basketbol İş Geliştirme Direktörü Roser Queralto, "Frutti Extra, Euroleague Basketbol için önemli bir ortaktır. Almanya dahil birçok pazarda popüler, lezzetli bir ürüne sahip olan ve büyüyen bir markadır. Birlikte çalışarak Almanya'daki taraftarlarla Frutti Extra'yı tanıtacağımızdan ve Frutti Extra'nın Avrupa'nın en iyi basketbolunu genç izleyicilere daha fazla tanıtacağından eminiz." dedi.
Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Euroleague Basketbol ligi ile başlayan yeni sponsorluk anlaşmamız için çok heyecanlıyız. Frutti Extra markamız ile özellikle gençleri daha sağlıklı bir yaşam için harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Basketbol hem Türkiye’de hem de dünyada yükselen bir yıldız. Bu doğrultuda bizim yükselen markamız Frutti Extra ile çok iyi örtüştüğünü düşünüyor ve bu alana yatırım yapıyoruz. Uludağ İçecek olarak yıllardır ihracat şampiyonuyuz ve Almanya bizim en önemli pazarımız. Euroleague Basketbol işbirliği ile Frutti Extra’yı global bir markaya dönüştürme yolculuğuna başlıyoruz.” dedi.
Doğal maden suyunun meyve suyu ile birleşiminden doğan yeni nesil içecek Frutti Extra, 6 eşsiz lezzetiyle koruyucu içermeden üretiliyor. Uludağ İçecek; yılda 10 milyon adetin üzerinde Frutti Extra ihracatı gerçekleştiriyor.
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