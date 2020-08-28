Almanya, Doğu Akdeniz'de "diyalog" çağrısını yineledi

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Merkel, geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor.” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yoğun olarak Türkiye ilişkilerini ele aldığını aktaran Merkel, "Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün bir görüşme öngörülmediğini belirterek, "Ancak onunla çok sık konuşuyoruz. Her zaman olduğu gibi bir görüşme olduğunda ivedilikle sizi bilgilendireceğiz." dedi.

- "Pandemiyle yaşam, gelecek aylarda daha zor olacak"

Alman Şansölye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda ise gelecek ayların şu an ki zamandan daha zor geçeceğini vurguladı.

Pandeminin ciddiyetine işaret eden Merkel, "Kışın durumun daha zor olduğunu beklememiz lazım. Enfeksiyon sayılarını düşük tutmak önemli olacaktır." diye konuştu.

Merkel, salgının başlangıcından beri vatandaşların korunması, sağlık sisteminin ayakta kalması ve ekonominin işlemesi için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Hükümetin gelecek aylarda 3 ana hedef belirlediğini aktaran Merkel, "Çocukların salgının kaybedenleri olmamasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Merkel, pandemi döneminde ekonomiyi ayakta tutmak ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi hedeflediklerinin de altını çizdi.

,Cüneyt Karadağ