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Almanya Dışişleri Bakanı Donbass'ı ziyaret etti: Avrupa'nın ortasındaki savaşın tanıklığını yapıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, resmi Ukrayna ziyareti kapsamında sınırda yer alan Donbass bölgesini de ziyaret etti. Baerbock, "Bir zamanlar tatil beldesi olan bu bölge Avrupa'nın ortasındaki savaşın tanıklığını yapıyor” dedi.

09.02.2022 - 08:18 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Dışişleri Bakanı'nda Donbass'a kritik ziyaret
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Donbass'a kritik ziyaret
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iki günlük Ukrayna ziyareti kapsamında ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini ziyaret ederek, "Bir zamanlar tatil beldesi olan bu bölge Avrupa'nın ortasındaki savaşın tanıklığını yapıyor” dedi.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini ziyaret etti. Miğfer ve kurşun geçirmez yelek giyen Bakan Baerbock, bölgede incelemelerde bulunurken, Ukraynalı askerler tarafından korundu.

Bir zamanların tatil bölgesi olan Donbass'ın harabeye döndüğünü belirten Baerbock, "İnsanlar bir gün içerisinde sahip oldukları her şeyi kaybettiler. Yollarda oyuncaklar duruyor, evler yıkılmış. Bir zamanlar tatil beldesi olan bu bölge Avrupa'nın ortasındaki savaşın tanıklığını yapıyor. İki ülke arasındaki ihtilaf sadece diplomatik yollardan çözülebilir. Bu konuda Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek" dedi.

Baerbock, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın (AGİT) gözlem misyonunun yerinde görevini yürütebilmesinin öneminde değinerek, Almanya ve Fransa'nın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaptığı Normandiya Formatı'nda ilerleme sağlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

ZELENSKIY-BAERBOCK İLE GÖRÜŞMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yoğun programını gerekçe göstererek Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmedi.

Almanya’da yayın yapan N24 televizyon kanalı, Zelenskiy-Baerbock görüşmesinin Ukrayna tarafının inisiyatifiyle iptal edildiğini öne sürdü.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde 5 Şubat’ta yayımlanan haberde, Ukrayna’nın Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına ve bir kopyası da Savunma Bakanlığına verilen mektupta, Ukrayna’nın Almanya’dan beklediği silahların listesinin de yer aldığı belirtilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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