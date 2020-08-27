Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Doğu Akdeniz'deki ihtilafta diplomatik çözüme ihtiyaç var"

AA

Maas, Berlin’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, toplantıda Türkiye konusunun da ele alınacağını belirtti.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden endişe duyulduğunu ifade eden Maas, ay sonuna kadar nasıl bir gelişme yaşanacağına ve bölgedeki gemilerin nereye gideceğine bakılacağını kaydetti.

Yunanistan ile Türkiye’nin sorunlarını çözmesi konusunda doğrudan görüşmeler yapılması amacıyla ön şartların oluşturması için çabalayacaklarını vurgulayan Maas, askeri olarak karşı karşıya gelinmemesi için her türlü katkıyı sağlayacaklarını aktardı.

Maas, "Bizim bu ihtilafta diplomatik çözüme ihtiyacımız var. Bunu Atina ve Ankara’daki görüşmelerimde iki taraf da bana söyledi. Doğu Akdeniz’deki ihtilafı kimse savaş gemileriyle çözmek istemiyor. O zaman Atina ve Ankara arasında doğrudan görüşmeler yapılması lazım." dedi.

Bölgedeki durumun hala çok zor olduğunu dile getiren Maas, "Görüşmeler için ön koşul Akdeniz’deki manevraların sonlandırılması. Buna iki taraf da katkı sağlayabilir. Bu diplomatik görüşmelere alan açar. Akdeniz’in doğusunda savaş gemileri karşı karşıya durduğunda elbette taraflar masaya oturmaz." şeklinde konuştu.

Maas, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının uluslararası hukukla bağdaşıp bağdaşmadığına ilişkin bir soruya da "Açıklığa kavuşturulması gereken birçok yasal konu var. Yetkili mahkemeler tarafından incelenmesi olasılığı var. Bu en kolay yol olur. Bu görüşmelerde de bir konudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye konusunda gelecek haftalarda AB Liderler Zirvesi’nin düzenlenmesinin planlandığını anımsatan Maas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilafta o zamana kadar bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Belarus’taki gelişmelerin de ele alınacağını aktaran Maas, burada Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko üzerindeki baskının ne şekilde artırılabileceğini değerlendireceklerini söyledi.

Maas, ilk bulgulara göre zehirlendiği belirtilen ve Berlin’de tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy konusunda da Rusya’dan bu olayın aydınlatılmasına katkı sağlamasını talep ettiklerini belirtti.