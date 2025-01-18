Almanya Dışişleri Bakanı kendi ülkesini geliştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir süredir, Ukrayna'ya yardım konusunda yavaş kalındığı konusunda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile ters düşüyor.

Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini savunan Baerbock Politico'ya verdiği demeçte ülkesini ağır eleştirdi. Baerbock "Almanya şu an Avrupa'da barışa yönelten bir politika izliyormuş gibi görünmüyor. Açıkçası bu bana acı veriyor." dedi.

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Baerbock eleştirilerini seçim süreciyle detaylandırarak "Bazı politikacılar seçim sürecinde Avrupa'nın barışını ve istikrarı için sorumluluk alacakları yerde birkaç oy uğruna ulusal bakış açısını önceliyor." dedi.

Olaf Scholz geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya yapılacak 3 milyar euroluk yardım paketine sıcak bakmadığını belirtmişti.