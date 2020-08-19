AA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'daki ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağını söyledi.

Maas, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Libya ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yaptığı ziyaretlerden döndüğünü anımsatarak, burada Libya'daki ihtilafa ilişkin özellikle iki konuyu ele aldığını belirtti.

Bu konulardan birinin Sirte ve Cufra şehirlerinin çevresinin silahsızlaştırılması olduğunu ifade eden Maas, bunu Berlin süreci kapsamında uzun zamandır konuşulan ateşkes için bir ön koşul olarak gördüğünü kaydetti.

Maas, diğer konunun ise ekonomide kırılmalara sebep olan petrol üretiminin durdurulmasının kaldırılması olduğunu anlattı.

"Almanya Libya’ya ilişkin çabalarını sürdürecek. Biz Berlin sürecine devam edeceğiz” diyen Maas, Libya'da ateşkes sağlayarak ve petrol üretimi üzerindeki blokajı kaldırarak bu ihtilafta siyasi çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydetti.

Maas, "Bu ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan, Berlin sürecine katılan ülkelerin siyasi çözüm çerçevesinde tüm yabancı güçlerin Libya'dan çıkmasını kabul ettiğini de anımsattı.

"MALİ'DEKİ DURUM HALEN BELİRGİN DEĞİL"

Mali'de silahlı kuvvetler içindeki bir grup tarafından yapılan darbeye ilişkin de değerlendirmede bulunan Maas, Mali’deki durumun halen belirgin olmadığını söyledi.

Maas, darbeyle bozulan anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini istediklerini belirterek, darbeden ordudaki hangi kesimin sorumluluk taşıdığını hala bilmediklerini kaydetti.

Görüşmede Yemen’deki ihtilafı da ele aldıklarını belirten Maas, siyasi süreçte ilerleme sağlanması için hem Yemen hükümetine hem de ayrılıkçılara baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

Maas, tüm taraflara BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in çabalarını destekleme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da Maas ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüştüklerini belirtti.

Bin Ferhan, Yemen’de siyasi süreci desteklediklerini ifade etti.

İran’a yönelik silah ambargonun devam etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, "Yemen’den İran'ın desteklediği Husi milislerince füzeler atılıyor." dedi.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan’ın Libya konusunda Berlin sürecini ve Almanya’nın Libya’da istikrarı sağlanmasına ilişkin attığı adımları desteklediğini kaydetti.