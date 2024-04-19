Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un, İsrail Başbakanı Netanyahu ile "Gazze'deki açlık" konusunda tartıştığı öne sürüldü

İsrailli Kanal 13'ün görüşmenin tanıklarına dayandırdığı haberine göre, çarşamba günü İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi üyesi Ron Dermer ile Gazze'deki açlık konusunda tartıştı.

Baerbock'un, Netanyahu ve Dermer ile görüşmesinde İsrail'in yardımları kısıtlaması nedeniyle yaşanan kıtlığı gündeme getirerek, "Gazze'yi açlığa sürüklüyorsunuz. Gazze'deki açlık felaket durumunda. Telefonumda size aç çocukların resimlerini gösterebilirim." dediği aktarıldı.

Netanyahu'nun, fotoğrafların gerçeği yansıttığında ısrar ederek, "Bizler Naziler gibi sanal gerçeklik yaratacak değiliz." ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Baerbock'un, Netanyahu'ya "Bu resimleri göstermeyi bırakmanızı tavsiye ederim, bu gerçeği yansıtmıyor. Gazze'de açlık var." diye yanıt verdiği belirtildi.

Bunun üzerine Netanyahu'nun, Alman Dışişleri Bakanı'na "Çıkar telefonunu göster. Gazze Şeridi'nde açlık durumu yok. Sürekli takip ediyoruz." karşılığını vererek, Gazze'de çarşı, pazar ve kumsal fotoğraflarıyla "açlık olmadığını" savunduğu paylaşıldı.

Baerbock'un da "Gazze Şeridi'ndeki doktorlar ve uluslararası basın yalan mı söylüyor" diyerek, buraya daha fazla insani yardım gönderilmesini talep ettiği, tartışmalarda Netanyahu'nun sesini yükselttiği, Baerbock'un da Netanyahu'nun gösterdiği fotoğrafları dikkate almadığı aktarıldı.

Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, çarşamba günü İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette, "İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına misilleme" konusu ve Gazze'yi görüşmüştü.

İsrail'in 16 yıllık ablukasının ardından 7 Ekim'den itibaren aralıksız saldırdığı, 2,3 milyon nüfusluk Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 90'dan fazlası en az bir kez zorla yerinden edilmiş durumda. Ağır yıkımın yaşandığı, kuşatma ve işgal altındaki bölgenin özellikle kuzeyindeki kıtlık manzaraları "insanlık ayıbı" olarak nitelendiriliyor.