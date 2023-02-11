Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için görev gücü oluşturdu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkede yaşayan Türkler ve Suriyelilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakın akrabalarını Almanya’ya getirebilmelerine yönelik vize kolaylığı sağlanması için “görev gücü” oluşturulduğunu bildirdi

Giriş: 11.02.2023 - 22:57 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için görev gücü oluşturdu
AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’daki Türk ve Suriyeli ailelerin depremden etkilenen yakınlarını, "barınma veya tıbbi tedavi ihtiyaçları" için bürokratik olmayan yollarla geçici olarak yanlarına almalarına yardım etmek istediklerini belirtti.

Baerbock, “Almanya Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile çalışmalarına hemen başlayan bir görev gücü oluşturduk. Amaç, depremden etkilenenler için vize prosedürlerini mümkün olduğunca bürokratik olmayan hale getirmek. Bunun için Türkiye'deki misyonlarımızda kadromuzu artırdık ve kapasiteleri yeniden tahsis ettik.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede yaşayan Türkler ve Suriyelilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya’ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını planladığını bildirmişti.

Daha önce Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, eyalet hükümetinin, kentte yakınları olan depremzedelerin Berlin'e gelebilmeleri için ülkeye giriş şartlarını ve vize alma koşullarını kolaylaştırma konusunda mutabık kaldığını ifade etmiş, bazı siyasetçiler de depremlerden etkilenenlerin Almanya'ya, yakınlarının yanına geçici bir süreliğine gelebilmelerinin sağlanmasını istemişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Miraç Kandili tarihi ve önemi
Miraç Kandili tarihi ve önemi
"Bölgeye kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi"
Kılıçdaroğlu ve Buldan'dan birlikte açıklama
Kılıçdaroğlu ve Buldan'dan birlikte açıklama
AÖF sınavları ertelendi mi?
AÖF sınavları ertelendi mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.