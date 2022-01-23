Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı istifa etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saygıyı hak ettiğini ve Kiev'in ilhak edilen Kırım'ı Moskova'dan asla geri almayacağını söyleyen Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Schoenbach, istifa ettiğini açıkladı.

Koramiral Kay-Achim Schoenbach, "Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten beni derhal görevimden almasını istedim. Bakan, talebimi kabul etti” dedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına el koymak istemesini "saçmalık" olarak nitelendiren Schoebach, Çin'e karşı da Rusya'ya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiş ve "Putin ateist olmasına rağmen bu önemli değil. Bu büyük ülke demokratik olmasa da ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya’yı Çin’den uzak tutabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Savunma Bakanlığı da Schoenbach’ın ifadelerinin içerik ve kelime seçimi açısından hiçbir şekilde Federal Savunma Bakanlığının pozisyonuna uymadığını açıklamıştı.

Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen’in de Schoenbach’ın sözlerinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirilmişti.