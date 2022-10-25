"BURADA İNANILMAZ ÖLÇÜDE YÜKSEK BİR DOĞAL ÇEŞİTLİLİK VAR"

Hatay'da mola veren ekipten Hanna Öllös, yolculukları boyunca yaklaşık 5 bin 500 kilometre mesafe katettiklerini söyledi.

Farklı kentlerde biyoçeşitlilik konusunda araştırma yapmanın yanı sıra doğa koruma alanında faaliyet yürüten kuruluşlar ve kişilerle de görüştüklerini belirten Öllös, "Yolculuğumuzun ve projemizin temeli, insanlarla tanışmak, onların hayatlarını doğaya korumaya nasıl adadıklarını keşfetmek ve belgelemekle ilgili. Şu ana kadar geçtiğimiz 8 ülkede, doğa koruma alanında çalışan 40'tan fazla kuruluşla tanıştık. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Öllös, konaklamak için doğal yaşam alanlarını tercih ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye bizim için son derece ilginç bir ülke. Avrupa'da, Türkiye'nin doğası ile doğal çeşitliliğine ilişkin fazla bir şey duymuyoruz. Burayla ilgili çok fazla şey bilmememize rağmen gelmek istiyorduk çünkü Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir nevi köprü işlevi görüyor. Bu aynı zamanda vahşi yaşam ve doğa için de köprü işlevi anlamına geliyor. Burada inanılmaz ölçüde yüksek bir doğal çeşitlilik var."

Türk insanının misafirperver olduğunu ve çok sayıda cömert insanla tanıştıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini aktaran Hanna Öllös, "Buradaki insanlar, doğayı korumak için çok çaba sarf ediyorlar. Bu durumdan çok etkilendik. Burada bir ay daha geçirmek ve Türkiye'nin doğusuna kadar 1000 kilometre bisiklet sürmek için can atıyoruz. Yaklaşık 20 bin kilometrelik rotamızın dörtte birindeyiz. Bu yolculukla insanlara doğayı korumanın önemine ilişkin ilham vermek istiyoruz. Halihazırda da bizler ve gelecek nesiller için kendini doğayı korumaya adayan insanları göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.