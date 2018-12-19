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Almanya hükümeti, Yabancı Ticaret Yönetmeliği'ni değiştirerek, Avrupalı olmayan fon veya şirketlerin herhangi bir şirkete yüzde 10 veya üzerinde ortak olmasını devlet onayına bağladı.
2004 yılında getirilen yasayla yüzde 25 olan oranı bu yasayla daha da aşağıya çeken Merkel hükümeti, özellikle stratejik önemi olan savunma, enerji ve gıda şirketlerindeki satın almaları dikkatle izleyecek.
Değişiklik, son dönemde Çinli şirketlerin havaalanları, limanlar ve yüksek teknolojiye sahip firmalarda artan ortaklık oranlarından duyulan endişe nedeniyle yapılıyor.
Almanya Ekonomik İlişkiler Sözcüsü Joachim Pfeiffer, "Almanya, yabancı yatırımcıların memnuniyetle karşılandığı bir açık pazar ekonomisidir. Gelecekte de öyle kalacaktır fakat saf olmayalım. Eğer yabancı devletler kilit sektörlerdeki yatırımlarda siyasi amaçlar güderse Berlin hamle yapabilmek zorundadır." dedi
Pfeiffer sözlerine "Önemli olan yatırımları dengede tutmak ve titiz araştırmalar sonrasında yetkileri kullanmak. Kendimizi kapatmak bir cevap değil, sadece korumacılık sarmalına neden olur." şeklinde devam etti.
Alman Sanayi Federasyonu BDI ise alınan kararı eleştirerek, "Almanya yabancı yatırımlara açık olmalı." dedi
ÇİNLİLER DAIMLER'İN YÜZDE 10'UNU ALMIŞTI
Çinli milyarder Li Shufu'nun Mercedez Benz'in çatı şirketi Daimler'den yüzde 10 hisse alması ve yine Çinli ekipman üreticilerinden Midea'nın endüstriyel robotik tedarikçisi Kuka'yı satın alması ülkenin ürettiği uzmanlığın satın almalar eliyle yurtdışına transferini tartışmaya açmıştı.
Dönemin Almanya Ekonomi Bakanı Zypries, Çinli Geely'nin Alman Daimler'in yüzde 10'unu satın alma hamlesini inceleyeceklerini belirterek, Daimler'in rakibi olan Geely'den bir temsilcinin Alman şirketin yönetim kurulunda yer almasının sorun olabileceğini ifade etmişti.
Temmuz ayında Alman hükümeti elektrik transmisyon şirketi 50Hertz'in azınlık hissesini satın alarak Çinli yatırımcı grubun kontrol hissesini eline geçirmesini engellemişti.
Finans ve ekonomi bakanlıklarının yaptığı ortak açıklamada, ulusal güvenlik nedeniyle kritik enerji altyapılarındaki çıkarların korunması gerektiğine atıfta bulunmuştu.
ÇİN: YATIRIMLARIMIZ ULUSAL GÜVENLİĞİNİZİ TEHDİT ETMİYOR
Çin Başbakanı Li Keqiang, geçen temmuz ayında yaptığı Almanya ziyaretinde Berlin yönetimine Çinli şirketlerin Almanya pazarına erişimini kolaylaştırması için çağrıda bulunmuştu.
"Yatırımlarımız ulusal güvenliğinizi tehdit etmiyor." diyen Keqiang, ortak projeler sayesinde Almanya'nın deneyimlerinden ve teknolojisinden faydalanmak istediklerini söylemişti.
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