Almanya'dan Ukrayna'ya destek mesajı

AA

Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze saldırılarına işaret ederek, kent sakinlerinin sabah trafiğinde ölüm korkusu yaşadığını ve bir çocuk oyun parkının yanında çukur oluştuğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin'in, büyük şehirlere ve sivillere füze atmasının "alçakça" ve "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu kaydeden Baerbock, "Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de yaptığı yazılı açıklamada, Kiev ve diğer birçok şehirde yapılan son füze saldırılarının Ukrayna'ya hızlı şekilde hava savunma sistemi sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın füzelerle ve dronlarla yaptığı saldırıların her şeyden önce sivilleri "terörize ettiğini" belirten Lambrecht, bundan dolayı Ukrayna'ya özellikle uçaksavarlarla destek verdiklerini aktardı.

Lambrecht, gelecek günlerde de en son teknolojiyle üretilmiş Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin ilkinin Ukrayna'daki insanları etkili korumak için hazır olacağını kaydetti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Iris-T SLM sisteminin, yeni geliştirilmiş son teknolojiye sahip bir hava savunma sistemi olduğu belirtilerek Almanya'nın Ukrayna'ya 4 Iris-T SLM sistemi sağlayacağı aktarıldı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.