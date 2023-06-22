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Almanya'dan Türkiye'ye İsveç ve NATO çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması çağrısında bulundu.

Giriş: 22.06.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'dan Türkiye'ye İsveç ve NATO çağrısı
HABERTURK.COM

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Perşembe günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılma teklifine karşı çıkmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Scholz, Berlin'de milletvekillerine yaptığı açıklamada, İsveç'in yeni bir NATO müttefiki olarak artık masaya oturması gerektiğini söyledi.

Scholz açıklamasında "Bu konuda, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, bunun yolunun açılması çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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