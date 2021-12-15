Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Son dakika: Almanya'dan Rusya'ya uyarı: "Bedeli ağır olur"

Almanya'dan Rusya'ya uyarı: "Bedeli ağır olur"

Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) AB Liderler Zirvesi öncesinde bilgilendirme oturumu gerçekleştirildi. Başbakan Scholz Ukrayna - Rusya gerilimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Rusya'nın olası Ukrayna işgali hakkında konuşan Scholz "Bedeli ağır olur" dedi.

15.12.2021 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Almanya'dan Rusya'ya uyarı:
Almanya'dan Rusya'ya uyarı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Almanya Federal Meclisi'nde konuşan yeni başbakan Olaf Scholz, Ukrayna - Rusya gerilimine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Scholz açıklamasında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün Rusya tarafından ihlal edilmesinin ağır bir bedeli olacağını söyledi. Scholz konuşmasında "Rusya-Ukrayna sınırında yaşananları büyük endişeyle takip ediyoruz. Herhangi bir toprak bütünlüğü ihlalinin bedelinin ağır olacağını ve Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle tek ses olarak yanıt vereceğimizi söylemek isterim" dedi ve Rusya ile diyalog kurmayı hala istediklerini sözlerine ekledi.

KREMLİN 'RUSYAFOBİ' DEMİŞTİ

ABD istihbarat yetkilileri, 175 bin Rus askerinin Ukrayna'yı gelecek yılın başında işgal etmeyi planladığını belirtmişti. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddederek Batının 'Rusyafobi'den muzdarip olduğunu söyleyerek tepki göstermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gelin ve damattan dikkat çeken tepki!
Gelin ve damattan dikkat çeken tepki!
İran halısını 300 bin dolara satacaklardı...
İran halısını 300 bin dolara satacaklardı...
Anne karnındaki bebek kalp ameliyatı oldu
Anne karnındaki bebek kalp ameliyatı oldu
Cennet meyvesi mucizesi! Japon bilim insanları açıkladı
Cennet meyvesi mucizesi! Japon bilim insanları açıkladı
Rusya'dan Avrupa'ya nükleer tehdidi
Rusya'dan Avrupa'ya nükleer tehdidi
Alman bakan:
Alman bakan: "Yeterli aşımız yok"
Scholz, parlamentodaki ilk konuşmasını yapacak
Scholz, parlamentodaki ilk konuşmasını yapacak
AB'den 'Rusya'ya yaptırıma hazırız' açıklaması
AB'den 'Rusya'ya yaptırıma hazırız' açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.