Almanya'dan Perihan Savaş'a ödül

Usta oyuncu Perihan Savaş'a 26. Türkiye Almanya Film Festivali'nde festivalin onur ödülü verildi.
26. Türkiye Almanya Film Festivali'nde ödüller 19 Mart’ta Nürnberg’de düzenlen törende sahiplerini buldu. Törende Türkiye sinemasının en önemli oyuncularından Perihan Savaş’a festivalin onur ödülü verildi. Savaş ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödülünü Türkiye ve Almanya toplumlarında şiddete maruz kalan kadınlar ve annesiz kalan çocuklar adına alıyorum dedi. Festivalin açılış töreninde Claudia Tronnier ve Ahmet Boyacıoğlu’na festivalin onur ödülü verilmişti.
Yarışmalarda üç farklı seçici kurul ve seyirciler değişik kategorilerdeki ödüllerini açıkladı. Toplam 9 ödülün verildiği festivalde 12 bin Euro değerindeki ödüller de sahiplerini buldu. Her üç jüri de kararlarını oy birliğiyle aldıklarını açıkladılar.
Ferit Karahan’in Okul Tıraşı 'en iyi film' seçilirken Büyük Jüri En İyi Yönetmen Ödülü‘nü ise Çatlak filminin yönetmeni Fikret Reyhan aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü George W. Bush’a karşı Rabiye Kurnaz filmindeki performansı için Meltem Kaptan’a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Nasipse Adayız filmindeki üstün performansı için Ercan Kesal’a verildi. Seyirci Ödülü‘nü Andreas Dresen’in yönettiği George Bush’a karşı Rabiye Kurnaz adlı film kazandı. Öngören Ödülü'nü yönetmenliğini Niels Bauder ve Franziska Bausch-Moser‘in yaptığı Don’t Stop Motion filmi aldı.
Kısa film yarışma dalındaki ödüllerin dağılımı şöyle:
En iyi kısa film: 'Les Criminels' (Yönetmen: Serhat Karaaslan)
İkincilik ödülü: 'Yara' (Yönetmen: Onur Güler)
Üçüncülük ödülü: 'Stiletto' (Yönetmen: Can Merdan Doğan)
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