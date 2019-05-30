31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk filmleri için Almanya'daki 2018 - 2019 sinema sezonu kapandı.
Yapımcılarla Mars Cinema Group arasında kampanyalı bilet satışından dolayı Türkiye'de ocak ayında başlayan kriz Almanya'yı etkiledi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Almanya'daki dağıtımcılar ve Türk filmlerini gösterime çıkaran sinema salonları, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi çıkan kriz nedeniyle zarara uğradı.
Bunun nedeni; Şahan Gökbakar/Togan Gökbakar, Cem Yılmaz/Muzaffer Yıldırım ve Mahsun Kırmızgül/Murat Tokat'ın filmlerini yeni sinema yasasıyla kampanyalı bilet satış yasağının başlayacağı 1 Temmuz'dan sonra gösterime çıkarma kararı alması.
'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler' ve 'Mucize Aşk'ın bu sezon gösterime girmemesi nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da Türk filmleri açısından oldukça kısır bir sezon geçirildi.
Bu sezondan önümüzdeki sezona ötelenen miktarın yaklaşık 10 milyon € olduğu tahmin ediliyor.
'Recep İvedik 6'; 8 Kasım'da, 'Karakomik Filmler'; 18 Ekim'de ve 'Mucize Aşk' ise gösterime 6 Aralık'ta girecek.
* Almanya'da bu sezon 26 Türk filmi gösterime girdi.
* Film başına düşen 15 bin € ile en kötü sezonlardan biri yaşandı.
* En çok izlenen film 'Müslüm' oldu.
* BKM, bu yıl da yurt dışında en çok filmi gösterilen yapım şirketi oldu.
2018 - 2019 SİNEMA SEZONUNDA ALMANYA'DA GÖSTERİME GİREN FİLMLER
1- Müslüm... 1.935.172 €
Türkiye... 84.561.809 ₺
2- Yol Arkadaşım 2... 542.578 €
Türkiye... 29.777.664 ₺
3- Hedefim Sensin... 424.748 €
Türkiye... 25.077.329 ₺
4- Organize İşler - Sazan Sarmalı... 334.433 €
Türkiye... 54.842.530 ₺
5- Öldür Beni Sevgilim... 159.191 €
Türkiye... 9.791.204 ₺
6- Çakallarla Dans 5... 141.905 €
Türkiye... 18.121.196 ₺
7- Deliler... 130.775 €
Türkiye... 7.283.216 ₺
8- Hababam Sınıfı Yeniden... 70.435 €
Türkiye... 4.743.893 ₺
9- Göktaşı... 65.298 €
Türkiye... 3.822.683 ₺
10- Şampiyon... 58.073 €
Türkiye... 34.135.465 ₺
11- Sibel... 36.295 €
Türkiye... 371.003 ₺
12- Kafalar Karışık... 33.995 €
Türkiye... 10.453.057 ₺
13- Hep Yek 3... 30.861 €
Türkiye... 7.841.877 ₺
14- Börü... 30.341 €
Türkiye... 7.655.263 ₺
15- Bizi Hatırla... 28.754 €
Türkiye... 3.736.066 ₺
16- Siccin 5... 17.556 €
Türkiye... 7.547.432 ₺
17- Sir - Ayet... 13.142 €
Türkiye... 1.357.434 ₺
18- Kapı... 11.781 €
Türkiye... 615.468 ₺
19- Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet... 9.271 €
Türkiye... 829.843 ₺
20- Çiçero... 9.173 €
Türkiye... 11.000.084 ₺
21- Türk İşi Dondurma... 7.079 €
Türkiye... 7.841.548 ₺
22- Yalan Dolan... 3.800 €
Türkiye... 1.097.779 ₺
23- Hüddam 2... 1.994 €
Türkiye... 548.612 ₺
24- Dünya Hali... 1.296 €
Türkiye... 162.681 ₺
25- Keloğlan... 371 €
Türkiye... 668.871 ₺
26- Bana Bir Soygun Yaz 2... 332 €
Türkiye... 975.762 ₺
TÜM ZAMANLARDA ALMANYA'DA EN ÇOK İZLENEN 10 TÜRK FİLMİ
1- Recep İvedik 5 (2017)
Hasılat: 4.852.072 €
2- Recep İvedik 2 (2014)
Hasılat: 4.408.415 €
3- Recep İvedik 2 (2009)
Hasılat: 2.997.943 €
4- Fetih 1453 (2012)
Hasılat: 2.810.457 €
5- Recep İvedik 3 (2010)
Hasılat: 2.512.572 €
6- Düğün Dernek (2013)
Hasılat: 2.301.719 €
7- Recep İvedik 1 (2008)
Hasılat: 2.044.447 €8
8- New York'ta 5 Minare (2010)
Hasılat: 2.035.443 €
9- Düğün Dernek 2 (2015)
Hasılat: 2.030.704 €
10 - Evim Sensin (2012)
Hasılat: 1.984.351 €
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