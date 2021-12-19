Almanya'dan İngiltere'ye yönelik yeni tedbirler

İHA

Almanya, hızla artan Covid-19 vakalarına karşı yeni tedbirler aldı.

Robert Koch Enstitüsü yaptığı açıklamada, İngiltere’den Almanya'ya gelen yolcuların negatif Covid-19 testi göstermelerini ve 2 hafta karantinada kalmalarını içeren yeni tedbirlerin yarın geceden itibaren uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Dün bir toplantıda bir araya gelen Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları, "Omicron mutasyonunun İngiltere’deki yayılımı aşikar. Yayılımı mümkün olduğunca önlemeli ve yavaşlatmalıyız" ifadelerine yer vererek, federal hükümete çağrıda bulunmuştu.

İngiltere’de son 3 gündür rekor sayıda günlük Covid-19 vakası tespit edilmiş ve cuma günü vaka sayı 90 bin sınırının üzerine çıkmıştı.