Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından devlete dua - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışma ile Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyeleri sürüyor.Uçuşlar iptal edildikten sonra Almanya'nın Düsseldorf kentinden 23 Nisan'da Türk Hava Yolları (THY) tarafından Türkiye'ye getirilen 196 Türk vatandaşı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alındı.Almanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 70 yaşındaki Fatma Eker, AA muhabirine, karantinada çok iyi durumda olduğunu söyledi.Sağlık ve sıhhatlerinin yerinde olduğunu belirten Eker, "Allah'a çok şükür, çok güzel bakıyorlar. Orucumuzu tutuyoruz, namazımızı kılıyoruz, iftarımızı yapıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. İstediğimizi, istemediğimizi her şeyimizi getiriyorlar. Allah razı olsun. Bize, çok iyi bakıyorlar. Allah'ım devletimizden, milletimizden razı olsun." dedi.Başvuru yaptıktan sonra devletin kendilerine kucak açtığını vurgulayan Eker, "Uçakla bizi kuş gibi getirdiler. Gelin gibi bu eve getirdiler, incitmeden. Allah'ıma çok şükür. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, milletimizden, herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum. Bizim gibi yaşlıları düşündüğü için Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.Karantinadaki hizmetten memnun olduklarını belirten 60 yaşındaki Aynur Demir de kendilerine çok iyi bakıldığını anlattı.Köln'den geldiklerini aktaran Demir, "Çok güzel şartlarda geldik. İyi yolculuk yaptık. Geldik, karantinada çok güzel bakıyorlar. Hiçbir eksiğimiz yok, olduğu zaman söylüyoruz, getiriyorlar. Allah razı olsun. Günümüz çok güzel geçiyor. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan, İçişleri Bakanı'ndan, Dışişleri Bakanı'ndan hepsinden Allah razı olsun. Bizi Türkiye'mize getirdiler." dedi.Zekiye Damga (68) da yurtta ne istediler ise yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:''Allah razı olsun. Başımızda güzel bir devletimiz var. Sağ olsun, var olsun. Hizmetimizde bulunuyorlar. Her şeyimiz çok güzel. Burada senelerce de durabiliriz. Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkürüm var. Allah başımızdan eksik etmesin. Onunla ayaktayız, evvel Allah, sonra onunla. Bu kadar rahat yerdeyiz. İnşallah şifa olur herkese. Cumhurbaşkanımız bizi nereden nereye getirdi. Turist olarak gitmiştim, 4 ay kaldım."62 yaşındaki Dursun Ali Yalçınkaya da karantinadaki hizmetlerden memnun olduklarını vurgulayarak, "Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkürler, Allah hayırlı ömürler versin. Tüm İslam aleminin ramazanının iyi geçmesini diliyorum. Bize çok güzel bakıyorlar, ellerine sağlık. Türkiye dünyada birinci." dedi.Turhan Yılmaz ve Cemil Toplu da hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devlet yetkililerine dua etti.
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