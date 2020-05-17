Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'nın Fraknfurt şehrinden yurda getirilen 3'ü çocuk 157 kişiyi taşıyan uçak, Erkilet Havaalanına ulaştı.

Sağlık kontrollerinden geçerek otobüslere alınan 157 kişi, karantinaya alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri alınarak 14 gün karantina altında kalacakları Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurduna yerleştirildi.

AFAD ekipleri uçakta bulunan engelli vatandaşlarla yakından ilgilendi.