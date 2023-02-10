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Haberler Gündem 3. Sayfa Almanya'dan araba almak için gelmişti... İzne geldiği Hatay'da babasıyla can verdi!

Almanya'dan gelip, babasıyla araba için gittiği Hatay'da otel enkazında can verdi

Almanya'dan izne gelen Kemal Ayık, babasıyla birlikte araba almak için gittiği Hatay'da konakladığı otelin çökmesi sonucu enkaz altında can verdi. Baba oğul, bugün Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 10.02.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'dan araba almak için gelmişti... İzne geldiği Hatay'da babasıyla can verdi!
İHA

Almanya'dan izne gelen genç, araba almak için gittiği Hatay'da babasıyla enkaz altında yaşamını yitirdi.

Almanya'dan babasının yaşadığı Antalya'nın Manavgat ilçesine izne gelen Fatih Kemal Ayık (24), babası Ahmet Ayık (62) ile birlikte Hatay'a araba almak için gitti. Yorulan baba oğul konaklamak için otele gitti.

İLK DEPREMDE OTEL ÇÖKTÜ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde otel çöktü. Enkaz altında kalan baba oğul hayatını kaybetti.

BABA OĞUL ELAZIĞ'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve oğlunun cenazesi bugün memleketleri Elazığ'a getirildi. Tevfikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından baba oğul, gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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