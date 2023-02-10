Almanya'dan izne gelen genç, araba almak için gittiği Hatay'da babasıyla enkaz altında yaşamını yitirdi.

Almanya'dan babasının yaşadığı Antalya'nın Manavgat ilçesine izne gelen Fatih Kemal Ayık (24), babası Ahmet Ayık (62) ile birlikte Hatay'a araba almak için gitti. Yorulan baba oğul konaklamak için otele gitti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde otel çöktü. Enkaz altında kalan baba oğul hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazesi bugün memleketleri Elazığ'a getirildi. Tevfikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından baba oğul, gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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