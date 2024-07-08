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        Haberler Dünya Almanya'dan Fransa seçimlerinde 'sol' zaferinin ardından yorum | Dış Haberler

        Almanya'dan Fransa seçimlerinde 'sol' zaferinin ardından yorum

        Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, Fransa seçim sonuçlarıyla ilgili ihtiyatlı yaklaşarak, "Tam olarak istediğimiz gibi bir sonuç değil. İzleyip göreceğiz" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:48
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        Almanya'dan Fransa seçimleri yorumu
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        Almanya Şansölye Yardımcısı Robert Habeck Fransa'daki seçimlerde solun aşırı sağa karşı kazandığı zaferi memnuniyetle karşıladı ancak Fransa, Avrupa ve Fransız-Alman ilişkileri için önlerinde zorluklar olduğu uyarısında bulundu.

        Habeck, Stuttgart'ta yaptığı açıklamada "Her şeyin yolunda gittiğini söyleyemeyiz ve henüz onay kutusunu işaretleyemeyiz. Fransa'da bundan sonra ne olacağına hala çok dikkat etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Başbakan Yardımcısı, sol partilerin beraber çalışmasını olumlu bulduğunu sözlerine ekledi.

        Fransa'da beklentilerin aksine parlamento seçimlerinin ikinci turunda sol 'Yeni Halk Cephesi', aşırı sağcı 'Ulusal Birlik' partisine karşı zafer kazanmıştı. Ulusal Birlik üçüncü sırada kalırken, Macron'un partisi ise ikinci sıraya yerleşmişti.

        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
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