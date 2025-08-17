Habertürk
        Almanya'dan Derrick Köhn'e kanca!

        Almanya'dan Derrick Köhn'e kanca!

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 12:19 Güncelleme: 17.08.2025 - 12:19
        • 1

          Galatasaray'da transferin gündemindeki isimlerden Derrick Köhn için Almanya’dan ilgi devam ediyor.

        • 2

          Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova’nın listesine girmişti. Ancak Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle transfer ihtimali ortadan kalktı.

        • 3

          Köhn için en ciddi talip şu anda Almanya Bundesliga temsilcisi Werder Bremen. Alman kulübü ile görüşmeler devam ederken, tarafların bonservis konusunda pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

        • 4

          Galatasaray’ın beklentisi ile Bremen’in teklif ettiği rakam arasında yaklaşık 1 milyon Euro’luk fark bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu süreçte resmi teklifleri değerlendirerek oyuncunun geleceğini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.

        • 5
        Habertürk Anasayfa