Almanya'dan Derrick Köhn'e kanca!
- 1
Galatasaray'da transferin gündemindeki isimlerden Derrick Köhn için Almanya’dan ilgi devam ediyor.
- 2
Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova’nın listesine girmişti. Ancak Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle transfer ihtimali ortadan kalktı.
- 3
Köhn için en ciddi talip şu anda Almanya Bundesliga temsilcisi Werder Bremen. Alman kulübü ile görüşmeler devam ederken, tarafların bonservis konusunda pazarlık halinde olduğu öğrenildi.
-
- 4
Galatasaray’ın beklentisi ile Bremen’in teklif ettiği rakam arasında yaklaşık 1 milyon Euro’luk fark bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu süreçte resmi teklifleri değerlendirerek oyuncunun geleceğini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.
- 5