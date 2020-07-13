Almanya'dan Ayasofya açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararını üzüntü verici buluyoruz. UNESCO nezdinde istişare yapılmalıydı." ifadeleri kullanıldı.