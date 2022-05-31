Almanya'dan 100 milyar Euro'luk askeri hamle!

Almanya'da koalisyon hükümeti CDU/CSU ittifakı, ülkenin askeri harcamalarını 100 milyar Euro artırılması konusunda anlaştı.
Pazar günü Berlin'de üç saatten fazla süren görüşmelerden sonra, her iki taraf da silahlı kuvvetler için özel bir fon sağlanması planını tamamladı.
"BÜYÜK BİR ADIM"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bunu Almanya ve Avrupa'nın güvenliği için "büyük bir adım" olarak nitelendirdi.
Savunma Bakanı Christine Lambrecht, bunu "acil olarak gerekli bir adım" olarak nitelendirdi ve Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sonunda birliklerimizi hak ettikleri, ulusal ve ittifak savunmasını sağlamak için ihtiyaç duydukları şekilde donatabiliriz" dedi.
Alman silahlı kuvvetlerine yapılan yatırım, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından arttı.
ANLAŞMAYLA NE SAĞLANDI?
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Almanya anayasası, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olacak ve yeni bir fon oluşturulmasına izin verecek şekilde değiştirilecek.
Fonun ayrıntılarını ve Bundeswehr'in (silahlı kuvvetler) finansmanını belirleyen yeni bir ayrı yasa hazırlanacak.
Silah ve diğer askeri gereksinimlerin tedarikini hızlandırmak için bir derhal girişim başlatılacak.
Ek harcama, yalnızca Bundeswehr'in yararına olacak ve tamamen yeni kredilerle finanse edilecek.
Mevcut tahminlere göre, özel fon 2026'nın sonuna kadar sürebilir.
İklim dostu Yeşiller Partisi'nin talebi üzerine hükümet, Almanya'nın siber güvenliğini, sivil savunmasını ve denizaşırı ortaklara yardımı federal bütçeden karşılanacak şekilde güçlendirmeye yönelik bir strateji de sunacak."
Ortak açıklamada, "Birlikte, Bundeswehr'in önümüzdeki yıllarda 100 milyar Euro'luk ek yatırımla güçlendirilmesini sağlıyoruz" denildi. "Bunu yaparken, NATO'nun askeri harcamalara ilişkin (GSYİH'nın yüzde 2'si) hedefine çok yıllı bir ortalamada ulaşılacaktır."
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