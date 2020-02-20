20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında 9 kişinin hunharca katledildiğini belirterek "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız." dedi.
Hanau kent merkezinde, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Günlük programını iptal ederek eşi Elke Büdenberger ile Hanau kentindeki anma törenine katılan Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi.
Steinmeier, Almanya genelinde 50'den fazla kentte binlerce kişinin, Hanau'da ölenler için anma etkinliklerine katıldığını vurguladı.
Saldırıda, 9 kişinin hunharca katledildiğini anımsatan Steinmeier, "Tüm halkımız bugün üzgün. Yaşananları anlamak çok zor, acıyı derinden hissettik ve acının gitmesi kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Steinmeier, ırkçı terör saldırısının korkuyu yayma amacı taşıdığına dikkati çekerek, "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız.'' uyarısında bulundu.
Katliamın yapıldığı iki ayrı mekana gelen Steinmeier, burada ölenler anısına çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.
Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.
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