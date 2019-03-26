Gazeteye konuşan Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, " Türkiye artık şunu kabul etmeli, Almanya'da DİTİB'in yönetimindeki camilerin tam kontrolüne sahip olduğu günler sona erdi. Ankara'daki yetkililere de söyledim, sizin Türkleriniz, artık bizim de Türklerimiz oldu. Buna alışın" dedi.

Hedeflerinin "yabancıların etkisini azaltmak" olduğunu söyleyen Kerber, "Şu an Alman Müslümanlar için asıl ihtiyacımız olan, Almanya'ya ait bir İslam. Bu yeni bir ideoloji yaratmak istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

Berlin'in Almanya'da yaşayan Müslümanların buraya özgü bir İslam anlayışını benimsemeleri için bir kampanya yürütüldüğü, Türkiye'nin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) üzerinden kurduğu bağların da rahatsızlık yaratıldığı aktarıldı.

Bazı muhafazakar siyasetçiler ise İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını söyleyerek bu politikaları eleştiriyor.

Müslümanların burada nasıl bir İslam istediğimizle ilgili bir karar vermesi gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Haberde, Ankara ile yaşanan siyasi gerginliklerin, 1960'lı yıllarda Türkiye'den buraya göç edenlerin entegrasyon sürecini sınadığı belirtiliyor.

Türkiye, DİTİB üzerinden Almanya'daki Müslümanlar arasında geniş bir ağa sahip. Habere göre, ülkedeki 2 bin 400 camiden 900'ünü DİTİB yönetiyor. Almanya'ya gönderilen imamların maaşları Diyanet İşleri tarafından ödeniyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, Almanca vaazın da Müslümanlar için bir hak olduğunu söylerken, ülkedeki günlük yaşamın gerçekliklerine hakim imamlara ihtiyaç olduğu görüşünde... "Piercing ya da dövmenin Kuran'ın öğretilerine ters olup olmadığı tartışmasını ele alalım. Bir imam bu gibi sorulara yanıt veremiyorsa, o zaman genç Müslümanların internet imamına gönüşmesi gibi bir tehlike var, ki hızla karanlık sulara sürüklenebilirler" diyor.