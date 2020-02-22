Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepkiler sürüyor

22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziyaretlerin ardından saldırıların gerçekleştiği noktalarda incelemede bulunan Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman siyasetçilerin yabancı kökenlileri ve Müslümanları ötekileştiren demeç ve tutumlardan uzaklaşması gerektiğini söyledi.
Yeneroğlu, "Hepimiz için çok acı bir olay. Sokak ortasında, şehir merkezinde, hiç tahmin edilemeyecek bir ortamda, bir insanın üzerinde silahlarla gelip insanları katletmesi çok büyük bir acı." dedi.
Yeneroğlu, şöyle konuştu:
"Özellikle Hessen eyaletinde bu olaylar geliyorum diye bağırıyordu. Son yıllarda 'İslam ve Müslümanlar buraya ait değil' denilip Türklerle ilgili olumsuz yaklaşımlar doğal olarak insanları bir noktaya getiriyor. Alman toplumu içerisinde zaten ırkçıların arayıp bulamadıkları bir zemin bu. Merkez sağ partiler kitle partileri buradaki göçmenlerle ilgili olumsuz, ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı söylemler kullandıkları taktirde, birileri bunun devamını getirip 'gitmiyorlarsa kovalım, imha edelim, öldürelim' şeklinde yaklaşımlara girebiliyorlar."
Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ciddi bir endişe içinde olduğunu belirten Yeneroğlu, "Camilerimizin korunması noktasında içişleri maalesef gerekli duyarlılığı göstermiyor. Bugün ilk defa federal içişleri bakanı polislerin camilerde daha fazla bulunacağını ifade etti, fakat bunlar yeterli değil. Asıl mesele artık bu ülkede göçmen ve İslam karşıtı dilden vazgeçilmesi lazım, Türk düşmanlığı yapılmaması lazım ve bunları da siyasetçilerin üst perdeden seslendirmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.
- "Toplumumuz endişe içinde"
IGMG Genel Sekreteri Altaş de "Öncelikle gerçekten çok acı bir terör olayıyla karşı karşıyayız. İlk olay değil ve son da olmayacak diye toplumumuz endişe içinde." dedi.
Altaş, "Şu andan itibaren biz camilerimizde kurumsal olarak kendi önlemlerimizi alıyoruz. Gerekli olan koruma çalışmaları yapılıyor. Bunun ötesinde polis teşkilatı, emniyet müdürlükleri ve istihbarat birimlerinin de gerekli önlemleri alması hususunda bir beklentimizi açıkça ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Birkaç gün önce Anayasayı Koruma Dairesi yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere de değinen Altaş, "Sorunun çok büyük olmadığı bize ifade edilmeye çalışılıyordu. Bu cami saldırılarının, İslam düşmanlığının, Müslümanlara yönelik saldırı ve tehditlerin çok fazla dikkate alınmadığını müşahede ediyoruz. Hanau'dan sonra bunun değişeceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir maalesef toplumumuzda var.” açıklaması yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!