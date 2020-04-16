Almanya'daki gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

AA

Aileleri 19 Mayıs ilçesinde yaşayan, kendileri Berlin'de bulunan gurbetçilerin kurduğu Vahdet Kültür Cemiyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere yardım için para topladı.

Berlin Vahdet Kültür Cemiyeti 19 Mayıs Temsilcisi Mehmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçilerin sağladığı maddi katkılarla aldıkları gıda yardım paketlerini dağıtmaya başladıklarını söyledi.

- "Milli Dayanışma Kampanyası'na gurbetçiler olarak destek olmak istedik"

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım, şunları dile getirdi:

''Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Berlin'de yaşayan 19 Mayıslı gurbetçiler olarak destek olmak istedik. Zorlu günleri el ele vererek atlatacağız. İçinde bulunduğumuz zaman birlik zamanıdır. Ülkemiz ve bütün dünya, şu anda bir virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. Bu yüzden gurbette yaşayanlar olarak bizler de evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz."

Ramazan ayının yaklaştığına işaret eden Yıldırım, yardımları kısa sürede ailelere ulaştırmak için yoğun faaliyet içinde olduklarını sözlerine ekledi.