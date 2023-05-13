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Haberler Dünya Almanya'daki fabrika saldırısında ölen Türk işçilerin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi

Almanya'daki fabrika saldırısında hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi

Almanya'da Mercedes firmasına ait fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren iki Türk işçinin cenazesi düzenlenen törenin ardından Türkiye'ye gönderildi.

Giriş: 13.05.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'daki fabrika saldırısında ölen Türk işçilerin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
AA

Ayhan B. ve Özkan K. adlı Türk işçilerin cenaze namazı, Stuttgart yakınlarındaki Sindelfingen'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sindelfingen Ulu Cami'de kılındı.

Cenaze namazına, hayatını kaybeden Türk işçilerin aileleriyle yakınlarının yanı sıra kalabalık bir cemaat katıldı.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'da Türk toplumunun birlik ve beraberlik içinde yaşamasının önemine vurgu yaptı.

Cenazeler, namazın ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye yollandı.

Emniyetten ve resmi makamlardan cinayet sebebine ilişkin ise şimdiye kadar açıklama yapılmadı.

OLAY

Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada 11 Mayıs'ta bir Türk işçinin düzenlediği silahlı saldırının ardından Stuttgart Savcılığı ve Ludwigsburg polisi, "Suçun neden işlendiği belirsizliğini koruyor." açıklaması yapmıştı.

Stuttgart Savcılığının talebi üzerine Türk zanlı hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarılmış ve cezaevine gönderilmişti.

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